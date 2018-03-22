"Тихоокеанський рубіж 2": українка, яка зіграла в голлівудському блокбастері, засвітилася на прем'єрі в Лос-Анджелесі (фото)

На світському виході в день прем'єри в Лос-Анджелесі побувала актриса з українським корінням Іванна Сахно.

У Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра фільму «Тихоокеанський рубіж – 2». На світському виході в день прем'єри побувала актриса з українським корінням Іванна Сахно.

Читайте такожОприлюднено рейтинг ста найбільш успішних жінок України

В блокбастері вона грає робота і протягом всієї картини носить важкий металевий костюм. У свої 20 років Іванна працює на одному майданчику з акторами світового масштабу.

Іванна Сахно народилася в Києві в родині кіношників, тому з дитинства багато часу проводила на знімальних майданчиках. Її кіномрія почалася вже у вісім років. Тоді мама показала дівчинці фільм "Амелі" і настільки закохалася в кіно, що вже через рік отримала свою першу роль у ситкомі "Леся+Рома".