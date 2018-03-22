Під звуки сміття: в Анкарі прибиральники організували музичну групу (відео)
20:38, 22 березня 2018Світ
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Грають віртуози на сміттєвих контейнерах. Інструменти виготовляють самостійно з усього, що знайдуть під рукою.
У Туреччині столичні прибиральники організували музичну групу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Грають віртуози на сміттєвих контейнерах. Інструменти виготовляють самостійно з усього, що знайдуть під рукою.
По імпровізованим барабанам б'ють віниками, дерев'яними і металевими палицями. Для різних звуків використовують контейнери різних розмірів.
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