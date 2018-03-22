Під звуки сміття: в Анкарі прибиральники організували музичну групу (відео)

Грають віртуози на сміттєвих контейнерах. Інструменти виготовляють самостійно з усього, що знайдуть під рукою.

У Туреччині столичні прибиральники організували музичну групу. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Читайте такожУ США оштрафували російських дипломатів за спалення паперів і сміття Грають віртуози на сміттєвих контейнерах. Інструменти виготовляють самостійно з усього, що знайдуть під рукою. По імпровізованим барабанам б'ють віниками, дерев'яними і металевими палицями. Для різних звуків використовують контейнери різних розмірів.

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