Під звуки сміття: в Анкарі прибиральники організували музичну групу (відео)

20:38, 22 березня 2018
Світ
178

Читайте такожУ США оштрафували російських дипломатів за спалення паперів і сміття

Грають віртуози на сміттєвих контейнерах. Інструменти виготовляють самостійно з усього, що знайдуть під рукою.

По імпровізованим барабанам б'ють віниками, дерев'яними і металевими палицями. Для різних звуків використовують контейнери різних розмірів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Анкара#мусор