У мережі з'явився вирізаний епізод "Зоряних війн" з принцами Вільямом та Гаррі в ролі штурмовиків (відео)

У цьому епізоді за спиною у персонажа, якого грає Джон Бойєга, в костюмах і з прихованими обличчями в шоломах імперських штурмовиків стоять британські принци Вільям і Гаррі.

Принців Гаррі та Вільяма, епізод з якими вирізали із остаточного варіанту фільму "Зоряні війни", шанувальники таки побачили у ролі штурмовиків. Читайте такожТворці "Гри престолів" знімуть серію фільмів по всесвіту "Зоряних воєн" У цьому епізоді за спиною у персонажа, якого грає Джон Бойєга, в костюмах і з прихованими обличчями в шоломах імперських штурмовиків стоять британські принци Вільям і Гаррі. Нагадаємо, спадкоємці британського престолу відвідали кіностудію Pinewood в квітні минулого року, де спробували себе як акторів. Вільям тоді зізнався, що є великим фанатом кіносаги.

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