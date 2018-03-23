У мережі з'явився вирізаний епізод "Зоряних війн" з принцами Вільямом та Гаррі в ролі штурмовиків (відео)

15:05, 23 березня 2018
Світ
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У цьому епізоді за спиною у персонажа, якого грає Джон Бойєга, в костюмах і з прихованими обличчями в шоломах імперських штурмовиків стоять британські принци Вільям і Гаррі.

Нагадаємо, спадкоємці британського престолу відвідали кіностудію Pinewood в квітні минулого року, де спробували себе як акторів. Вільям тоді зізнався, що є великим фанатом кіносаги. 

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Теги: #принц Вільям#принц Гаррі#Зоряні війни 8