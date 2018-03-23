Не її "кабриолет": російська співачка влаштувала дебош на борту літака

Бортпровідники нагадали співачці, що, згідно з правилами, її тварина повинна знаходитися в переносці. Успенська проігнорувала цю вимогу. Більш того, вона відштовхнула стюардесу.

Співачку Любов Успенську, яка народилася в Києві, зняли з рейсу Москва - Омськ через влаштований нею скандал на борту літака.

Виконавиця спровокувала сутичку з екіпажем, тому що стюардеса не дозволила їй взяти з собою собаку. Про це повідомляє російське видання nation-news.ru.

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Бортпровідники нагадали співачці, що, згідно з правилами, тварина повинна знаходитися в переносці. Успенська проігнорувала цю вимогу. Більш того, вона відштовхнула стюардесу.

Екіпажу довелося викликати поліцейських, які випровадили артистку за борт.

У коментарі одному із російських телеканалів співачка розповіла свою версію подій. "У нас сумочка була в руках, тільки треба було її відкрити, а вона не давала цього зробити. Таку поведінку я вважаю нетактовною, а тому мій директор попросив інших членів екіпажу замінити співробітницю під час обслуговування в бізнес-класі, але та пішла до командира екіпажу. Після цього мене і зняли з рейсу", – зазначила співачка.