На зйомках фільму за участю Брюса Вілліса загинув пожежник, у чоловіка залишилося четверо дітей

Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Пожежний Майкл Девідсон загинув на зйомках картини "Сирітський Бруклін". Трагедія сталася в будівлі клубу St. Nick ' s Jazz Pub, в якому спалахнула пожежа. Читайте такожУ Cirque du Soleil на очах у глядачів розбився акробат (відео) Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя. У чоловіка залишилося четверо дітей, Про це повідомляє NY Post. У стрічці "Сирітський Бруклін" головні ролі виконують актори Брюс Вілліс і Алек Болдуін. Дія стрічки розгортається в 1950-ті роки. За сюжетом приватний детектив, який страждає синдромом Туретта, намагається розкрити вбивство свого наставника і єдиного друга.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter