На зйомках фільму за участю Брюса Вілліса загинув пожежник, у чоловіка залишилося четверо дітей

18:43, 23 березня 2018
Світ
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REUTERS

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Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя. У чоловіка залишилося четверо дітей, Про це повідомляє NY Post.

У стрічці "Сирітський Бруклін" головні ролі виконують актори Брюс Вілліс і Алек Болдуін.

Дія стрічки розгортається в 1950-ті роки. За сюжетом приватний детектив, який страждає синдромом Туретта, намагається розкрити вбивство свого наставника і єдиного друга.

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Теги: #пожежники#зйомки кіно