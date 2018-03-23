На зйомках фільму за участю Брюса Вілліса загинув пожежник, у чоловіка залишилося четверо дітей
18:43, 23 березня 2018Світ
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Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя.
REUTERS
Пожежний Майкл Девідсон загинув на зйомках картини "Сирітський Бруклін". Трагедія сталася в будівлі клубу St. Nick ' s Jazz Pub, в якому спалахнула пожежа.
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Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя. У чоловіка залишилося четверо дітей, Про це повідомляє NY Post.
У стрічці "Сирітський Бруклін" головні ролі виконують актори Брюс Вілліс і Алек Болдуін.
Дія стрічки розгортається в 1950-ті роки. За сюжетом приватний детектив, який страждає синдромом Туретта, намагається розкрити вбивство свого наставника і єдиного друга.
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