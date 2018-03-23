Занадто довго позують: організатори Каннського кінофестивалю заборонять робити селфі на червоній доріжці

Селфі призводять до постійного розладу, зазначили організатори кінофестивалю в Каннах.

Директор міжнародного Канського кінофестивалю Тьєррі Фремо в інтерв'ю виданню Le Film Francais розповів, що в 2018 році на заході заборонять робити селфі на червоній доріжці під час прем'єр.

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"Селфі призводять до постійного розладу", - заявив Фремо.

Він зазначив, що селфі суперечить ідеї червоної килимової доріжки, оскільки спрощує церемонію. Також Фремо сказав, що позування для селфі забирає багато часу, внаслідок чого захід вибивається з регламенту.

Ще одним нововведенням стане одночасний перегляд фільмів пресою і глядачами, оскільки, у випадку критики творці картин приходять на доріжку в поганому настрої. 71-й Каннський кінофестиваль пройде у Франції з 8 по 19 травня 2018 року.