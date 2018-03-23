Крістіна Агілера зізналася в романі з геєм

Ім'я екс-коханого співачка все ж не назвала, проте ця заява вже викликала резонанс в американських ЗМІ.

Крістіна Агілера шокувала відвертим зізнанням про колишні стосунки. Несподівану заяву зірка зробила після шоу RuPaul's Drag Race's. Про це повідомляє People.

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Невдалий роман 37-річна зірка до цього часу приховувала. Однак на питання про походження пісні Infatuation, яку співачка презентувала в 2002 році, Крістіна Агілера розповіла правду про стосунки з чоловіком нетрадиційної орієнтації. Назва пісні в перекладі означає "закоханість", що власне і привернуло увагу журналістів, передає 24tv.

Головною темою пісні були відносини з латиноамериканським чоловіком, який несподівано виявився геєм. Сама Агілера дізналася про це не відразу, тому ця ситуація стала справжнім шоком для неї.

"У нас все було серйозно. Я була шокована, коли дізналася, що він "грає" за вашу (чоловічу команду, а не за мою. Думаю, він буде злий, коли побачить це (випуск шоу, – ред.)", – зазначила Крістіна Агілера.

Ім'я екс-коханого співачка все ж не назвала, проте ця заява вже викликало резонанс в американських ЗМІ.