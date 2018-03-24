Помер письменник Філіп Керр
15:10, 24 березня 2018Світ
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Крім книг для дітей письменник також публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману.
Найбільш відомим став його цикл про детектива Бернхарда Гюнтера \ theglobeandmail.com
Британський письменник Філіп Керр, відомий за фантастичним циклом «Діти лампи», помер на 63-му році життя.
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Про це повідомляє в Twitter його дружина Джейн Тінн.
Філіп Керр почав літературну кар'єру в 1989 році. Він написав понад 20 творів, з яких 11 - романи. Крім книг для дітей письменник також публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детектива Бернхарда Гюнтера, який працював у Чехословаччині в період нацистської окупації.
RIP beloved Philip Kerr. Creator of the wonderful #BernieGunther. Genius writer and adored father and husband. 1956-2018.— Jane Thynne (@janethynne) 23 березня 2018 р.
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