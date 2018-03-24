Помер письменник Філіп Керр

15:10, 24 березня 2018
Світ
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theglobeandmail.com

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Про це повідомляє в Twitter його дружина Джейн Тінн.

Філіп Керр почав літературну кар'єру в 1989 році. Він написав понад 20 творів, з яких 11 - романи. Крім книг для дітей письменник також публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детектива Бернхарда Гюнтера, який працював у Чехословаччині в період нацистської окупації.

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Теги: #письменник#помер