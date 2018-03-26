Міла Куніс вагітна втретє - ЗМІ

16:16, 26 березня 2018
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Шанувальники вже давно помітили, що знаменитість стала рідше з'являтися на публіці / instagram.com/aplusk

Про це повідомляє Gossip Cop. У той же час відзначається, що підтвердження цієї інформації поки немає, з офіційними повідомленнями актриса та її чоловік поки не поспішають.

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Як повідомлялося, співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що вагітна другою дитиною.

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Теги: #вагітність#Міла Куніс