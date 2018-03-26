Міла Куніс вагітна втретє - ЗМІ

З офіційними повідомленнями актриса та її чоловік поки не поспішають.

Джерела повідомляють, що Міла Куніс може бути знову вагітна третьою дитиною. Про це повідомляє Gossip Cop. У той же час відзначається, що підтвердження цієї інформації поки немає, з офіційними повідомленнями актриса та її чоловік поки не поспішають. Читайте такожВ очікуванні другої дитини Лобода показала, як підросла дочка готується повторити її успіх (відео) Як повідомлялося, співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що вагітна другою дитиною.

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