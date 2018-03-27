Зірка "Пліткарки" Ед Вествік знаходиться під слідством за підозрою у зґвалтуванні

Чотири жінки звинуватили актора в сексуальних домаганнях.

Американський актор Ед Вествік, якого в минулому році звинуватили в зґвалтуванні, в даний час знаходиться під слідством.

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Про це повідомив представник офісу окружного прокурора Лос-Анджелеса. "Я підтверджую, що справу Еда Вествіка було передано в наш офіс і зараз вона розглядається. Окружна прокуратура не розголошує імена жертв і, відповідно, не може надавати жодної інформації щодо постраждалих", - заявив представник прокуратури, сайту DeadLine.

Сам актор спростував звинувачення в зґвалтуванні, в яких його спочатку звинуватила актриса Крістіна Коен, а слідом за нею Орелла Вінн повідомила, що стала жертвою Вествіка.

Через деякий час ще одна жінка на ім'я Рейчел Ек, заявила, що актор напав на неї в готелі в Голлівуді перед премією "Оскар" в 2014 році, але їй вдалося його відштовхнути.

Четверта жертва, стиліст Хейлі Камілла Фрідман, заявила, що Вествік ґвалтував її неодноразово і навіть тримав під замком у своєму будинку протягом двох днів.

Нагадаємо, що через секс-скандал телеканал ВВС відмовився випускати серіал "Пліткарка" з Едом Вествіиком в ролях.