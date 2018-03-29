Зоряний Ді Капріо підтвердив черговий роман з 20-річною моделлю

43-річний актор не припиняє зустрічатися з молодими дівчатами.

Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо, який зіграє в новому фільмі Тарантіно, не буває самотнім.

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І найчастіше його вибір падає на молоденьких красунь.

Цього разу знаменитий 43-річний серцеїд підтвердив, що закрутив роман з 20-річною моделлю Камілою Морроне. Цікаво, що чутки про стосунки селебрітіс з'явилися ще в грудні 2017 року.

Судячи з фото, яке опублікувало видання DailyMail, Ді Капріо і Морроне досі разом і дуже щасливі. Папараці підловили закоханих на вулицях Лос-Анджелеса. На фотографіях парочка разом поспішає до ресторану на сніданок і щось жваво обговорює.