Картину Ван Гога вперше за 20 років виставили на аукціон

20:29, 29 березня 2018
Світ
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/ russianseattle.нам

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Попередня оцінка вартості полотна становить 5 млн євро, повідомляє британська газета The Guardian.

За даними видання, оголошення про продаж картини викликало ажіотаж, оскільки роботи художника все рідше потрапляють на аукціони. «Жінки в дюнах за лагодженням сіток» - перша за 20 років картина Ван Гога, виставлена на торги.

Полотно відноситься до раннього періоду творчості художника.

Торги призначені на 4 червня. Крім «Жінок в дюнах за лагодженням сіток», колекціонерам запропонують кілька полотен Поля Гогена.

У травні 1990 року на аукціоні christie's картину Ван Гога «Портрет доктора Гаше» пішла з молотка за рекордну для робіт цього художника суму в $82,5 млн.

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