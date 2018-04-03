Ченнінг Татум розлучається з дружиною після дев'яти років шлюбу

"Ми як і раніше сім'я, і будемо завжди залишатися добрими і вірними батьками для нашої Еверлі", - написали вони.

37-річні Ченнінг Татум і його дружина Дженна Дьюенн-Татум опублікували повідомлення, в якому розповіли, що прийняли рішення розлучитися.

Про це вони повідомили в своїх соцмережах.

A post shared by Channing будинку татум (@channingtatum) on Apr 2, 2018 at 6:13pm PDT

"Ми дуже сильно полюбили один одного багато років тому. Саме тоді й почалася наша спільна чарівна подорож. Нічого не змінилося в нашому ставленні один до одного. Але любов — це прекрасна пригода, яка приготувала для кожного з нас свої шляхи. Між нами не сталося якихось сварок або непристойних інцидентів. У нас немає секретів. Просто два кращих друга зрозуміли, що прийшов час допомогти один одному жити радісним і найщасливішим життям, наскільки це можливо. Ми як і раніше сім'я, і будемо завжди залишатися добрими і вірними батьками для нашої Еверлі", - написали вони.

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Раніше повідомлялося, що нардеп Євген Дейдей з "Народного фронту", якого хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення, розлучається зі своєю дружиною.