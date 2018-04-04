Інша сторона Маркл: екс-друзі нареченої принца Гаррі розповіли про неї неприємні факти

Колишні товариші Меган відзначили, що вона завжди дружила з потрібними їй людьми.

У західних таблоїдах поширюються нові подробиці життя нареченої принца Гаррі Меган Маркл. Виявляється, вона з дитинства мріяла бути схожою на принцесу Діану.

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Втім, розкрилися і неприємні риси характеру найвідомішої нареченої світу, передає ТСН.

Найближчі друзі Меган Маркл називають її другою принцесою Діаною. Виявляється, наречена Принца Гаррі, хоч і жила в США, але з дитинства була фанаткою британської королівської сім'ї. А особливо мріяла бути схожою на принцесу Діану – маму її майбутнього чоловіка.

Такі подробиці з життя Меган Маркл стали відомими завдяки британському журналісту і біографу Ендрю Мортону. Саме він у 1997 році був автором відомої книги про принцесу Діану – "Діана. Справжня історія".

Тепер він готує до виходу в світ нову книгу "Меган: Голлівудська принцеса", де зібрав свідчення рідних та знайомих майбутньої дружини принца Гаррі. Уривки з біографії Марклвже опублікувало декілька британських видань.

"Вона була зачарована принцесою Діаною і розглядала її як зразок для наслідування. Вона дійсно хоче стати Діаною зразка 2.0", - йдеться в одному з уривків.

Саме захоплення принцесою Діаною надихнуло Меган Маркл на благодійність. З 16 років дівчина збирала одяг та іграшки для бідних. А після університету вступила в гуманітарну організацію.

Правда, книга про Меган Маркл розкриває й інші - не дуже приємні - якості зірки.

Зокрема, автор описує її розлучення з колишнім чоловіком, кінопродюсером Тревором Енгельсоном. Він нібито допоміг їй отримати одну з перших ролей в кіно. А після зйомок в серіалі "Форс-мажори", коли Меган стала шалено популярною, вона навіть не спробувала сама повідомити чоловікові, що йде від нього і повернула йому свою обручку в конверті поштою.

Приголомшили і колишні друзі королівської нареченої. Мовляв, Меган Маркл завжди дружила тільки з потрібними людьми. "Все, що я можу сказати, це те, що Меган дуже оглядна у виборі оточення. Як тільки вона вирішить, що ви більше не частина її життя, вона буде ставитися до вас дуже холодно", - сказав один з екс-друзів Маркл.

Книга "Меган: Голлівудська принцеса" вийде 19 квітня – за місяць до королівського весілля. Вінчання Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться в травні в церкві Святого Георгія в Віндзорському замку.