Адель зізналася, що офіційно одружила двох чоловіків у себе вдома (фото)

Співачка опублікувала фото в Instagram з церемонії одруження двох друзів, яку придумала сама.

Співачка Адель допомогла зіграти весілля свого друга, британському коміку Алану Карру і його бойфренду Полу Дрейтону. Артистка організувала церемонію на задньому дворі свого будинку і сама одружила пару.

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Про це повідомляє Daily Mail. За даними видання, весілля відбулося ще в січні, однак комік розповів про це тільки зараз. За словами Карра, Адель продумала все - від квіткового оформлення до меню. А після урочистості співачка відвезла подружжя на концерт Селін Діон, передає "Апостроф".

"Вона отримала відповідний дозвіл в церкві Лос-Анджелеса і одружила нас. Вона співала під час нашого першого танцю. Потім ми злітали в Вегас на концерт Селін Діон. Це був найкращий день у моєму житті", - розповів Алан Карр.

Цю інформацію підтвердила і сама Адель, виклавши фото в своєму Instagram.

"Бачу, що секрет розкритий. Я одружила двох своїх найкращих друзів в січні. Ви знаєте мене - будь-який привід, аби вбратися", - підписала знімок співачка.