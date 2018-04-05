Хвороба забрала голос у Едіти П'єхи

12:12, 05 квітня 2018
Світ
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П'єха знаходиться в лікарні / фото УНІАН

Інформацією відома співачка поділилася в бесіді з РБК. За словами П'єхи, вона потрапила в лікарню через загострення легеневої хвороби. Лікарі проводять необхідне медикаментозне лікування, так що співачка налаштована позитивно.

«Відвезли з загостренням бронхіту, я насилу розмовляю. Але роблять краплі, уколи, так що все буде добре», - розповів артистка.

РосЗМІ також повідомляють, що співачка скасувала концерти.

Раніше повідомлялося, що радянська і російська естрадна співачка і актриса Едіта П'єха була госпіталізована в Санкт-Петербурзі. Влітку минулого року народна артистка СРСР відзначила свій ювілей - їй виповнилося 80 років.

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Теги: #співачка#російські артисти