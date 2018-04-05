Директор Каннського кінофестивалю придумав покарання зіркам за псування червоної доріжки своїми селфі (відео)

Зіркам заборонили робити селфі під час червоної доріжки на Канському кінофестивалі через затримки програми.

Директор Канського кінофестивалю Тьєррі Фремо заявив, що тих, хто буде затримуватися на червоній доріжці заради селфі, не будуть пускати на перегляд фільмів.

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Стосуватиметься це як звичайних глядачів, так і зірок, яких на головний фестиваль Європи приїжджає сотні. Своїми селфі вони затримують програму заходу та псують його елегантний стиль.

Він зазначив, що селфи суперечить ідеї червоної килимової доріжки, оскільки спрощує церемонію. Також Фремо сказав, що позування для селфі забирає багато часу, через це захід проходить не за регламентом.

Ще одним нововведенням стане одночасний перегляд фільмів пресою і глядачами, оскільки, у випадку критики, творці картин приходять на доріжку в поганому настрої. 71-й Каннський кінофестиваль пройде у Франції з 8 по 19 травня 2018 року.