Arctic Monkeys назвали дату випуску нового альбому

21:31, 06 квітня 2018
Світ
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Новий альбом Arctic Monkeys вийде через місяць / Фото arcticmonkeys.com

Як передає Pitchfork, фронтмен Алекс Тернер став також одним із продюсерів альбому. Він включає в себе 11 треків, які записувалися на студії в Лос-Анджелесі, Лондоні та Парижі. Замовити альбом можна вже зараз на сайті групи. Раніше група оголосила про те, що вирушає в тур.

Як повідомляв УНІАН, український художник створив обкладинку альбому Елтона Джона.

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Теги: #музика