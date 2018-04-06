Arctic Monkeys назвали дату випуску нового альбому
21:31, 06 квітня 2018Світ
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Альбом Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino стане для гурту першим за п'ять років.
Новий альбом Arctic Monkeys вийде через місяць / Фото arcticmonkeys.com
Британський гурт Arctic Monkeys оголосив про випуск нового альбому Tranquility Base Hotel and Casino. Він вийде 11 травня і стане для гурту першим за п'ять років.
Як передає Pitchfork, фронтмен Алекс Тернер став також одним із продюсерів альбому. Він включає в себе 11 треків, які записувалися на студії в Лос-Анджелесі, Лондоні та Парижі. Замовити альбом можна вже зараз на сайті групи. Раніше група оголосила про те, що вирушає в тур.
Як повідомляв УНІАН, український художник створив обкладинку альбому Елтона Джона.
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