Рассел Кроу розпродає свої речі на аукціоні "Мистецтво розлучення"
Голлівудський актор Рассел Кроу з нагоди свого 53-го дня народження та 15-ї річниці весілля вирішив позбутися від непотрібних речей.
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Він влаштував аукціон "Мистецтво розлучення" в Сіднеї, передає Бі-бі-сі. Зі співачкою Даніель Спенсер він розлучився в 2012 році.
На аукціоні представлені обладунки з фільму "Гладіатор", пам'ятні сувеніри зі зйомок фільму "Господар морів: На краю Землі", а також гітари, австралійські твори мистецтва й чоботи його героя-скінхеда з фільму "Бритоголові".
Очікується, що аукціон Sotheby's в суботу, на якому будуть виставлені понад 200 лотів, принесе близько $2,3 млн.
"Продаж цих лотів - розставання з дуже особистою колекцією, яка була зібрана Кроу за багато років, включаючи і той час, коли вони ще жили разом з його колишньою дружиною Даніель Спенсер", - йдеться у повідомленні на сайті аукціонного будинку.
Австралійський актор розповів, що продаж речей пов'язана з його бажанням рухатися далі і являє собою "переломний момент".
Безумовно, привернуть увагу покупців лоти, пов'язані з фільмом "Гладіатор". Серед них - копія римської колісниці, обладунки, зброя і дві фігури коней у натуральну величину.
Однак найдорожчими, ймовірно, стануть скрипка з фільму "Господар морів" і премія "Греммі" Джонні Кеша 1986 року.
На аукціоні будуть виставлені роботи декількох великих австралійських художників, включаючи Сіднея Нолана і Маргарет Оллі.
Тих, хто не готовий до дорогих покупок, можуть зацікавити шарф і пара старих черевиків з "Великої гри" або одна з численних гітар Кроу (музична група актора так і не домоглася помітного успіху).
Серед інших лотів:
"Мерседес" з весільного кортежу Рассела Кроу і Даніель Спенсер
Светр зірки крикету Шейна Уорна
Ганчір'я лялька ангела з фільму "Чого ми варті у житті"
Боксерські труси та інші предмети з фільму "Нокдаун"
Блокнот з фільму "Поїзд на Юму"