Бред Пітт закрутив роман з художницею в розпал шлюборозлучного процесу

Днями Бред Пітт нарешті домовився зі своєю екс-дружиною Анджеліною Джолі про умови розлучення.

Стосунки 42-річної Нері Оксман і 54-річного Бреда Пітта цікавлять представників ЗМІ все більше і більше.

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Раніше журналісти з'ясували, що голлівудський актор давно познайомився з професором архітектури Массачусетського технологічного інституту, художником і дизайнером.

Як стало відомо, актор приділяв увагу ще минулого року, коли його шлюборозлучний процес з Анджеліною Джолі був у розпалі, пише Spletnik.

У листопаді 2017 року студенти Массачусетського технологічного інституту сфотографувалися з кінозіркою після лекції Оксман.

"Вона геніальна і просто чудова", - кажуть про Нері її учні.

Днями Бред Пітт нарешті домовився зі своєю екс-дружиною Анджеліною Джолі про умови розлучення. Тепер йому залишилося лише поставити свій підпис у документах, і він офіційно стане вільним чоловіком.

Оксман ж, якщо вірити інформації в мережі, одружена з композитором Освальдо Голіховим. Однак, як відомо, штамп в паспорті ще ні про що не говорить.