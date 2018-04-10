Голівудська акторка Рейчел МакАдамс народила первістка
12:11, 10 квітня 2018Світ
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Як звати малюка, і коли саме він народився, наразі невідомо.
Рейчел МакАдамс стала мамою / Facebook, Rachel McAdams
39-річна голлівудська акторка Рейчел МакАдамс, про вагітність якої стало відомо у лютому, народила сина.
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Фото зірки з її коханим Джеймі Лінденом та новонародженим первістком оприлюднило видання HollywoodPipeline. Фотограф зустрів сім`ю під час прогулянки.
Як звати малюка, і коли саме він народився, наразі невідомо.
Стосунки Мак-Адамс та Ліндена почались у 2016 році. Пара ретельно приховувала вагітність акторки від преси.
Рейчел МакАдамс – канадська кіноактриса, що відома, зокрема, за ролями у фільмах «Щоденник пам’яті» (2004), «Незвані гості» (2005) та «Шерлок Холмс» (2009).
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