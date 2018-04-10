Продюсер з Києва сходив на побачення з Дженніфер Лоуренс - ЗМІ

На знімках видно, що Дженніфер і Джин мило розмовляють і веселяться разом.

Популярну актрису Дженніфер Лоуренс сфотографували на вечірній зустрічі в Нью-Йорку з 40-річним сценаристом і продюсером, уродженцем Києва Джином Ступницьким.

Як передає Новое время, знімки з «невідомим чоловіком» опублікувало видання The Daily Mail. Вже після цього ЗМІ визнали в ньому продюсера-українця.

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Незважаючи на те, що пара трималася відсторонено, і зустріч могла носити діловий характер, журналісти припустили, що це побачення. На знімках видно, що Дженніфер і Джин мило розмовляють і веселяться разом.

Джин Ступницький народився у Києві в 1977 році і переїхав в Америку у 2000-х. Там він закінчив університет Айови, заснував компанію Quantity Entertainment. Разом зі своїм партнером по бізнесу Джин працював над серіалом "Офіс", а також був продюсером фільму "Дуже погана вчителька". П'ять разів був номінований на отримання премії Еммі.

27-річна володарка Оскара Лоуренс нещодавно розлучилася з режисером Дарреном Аронофскі.

Як повідомляв УНІАН, на церемонії вручення Оскарів вона відзначилася дивною поведінкою.