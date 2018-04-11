Помер автор хітів Кіркорова і Ротару
У Болгарії у 85 років помер музикант і композитор Тончо Русєв, автор пісень Філіпа Кіркорова та Софії Ротару.
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"Сумна звістка щойно до мене прилетіла-прийшла з Болгарії — не стало великого болгарського композитора Тончо Русєва, він помер сьогодні на 86 році життя", — написав Кіркоров у своєму Instagram.
Тончо Русєв був автором таких відомих пісень як "Синдбад-мореплавець", "Ти Ти Ти", "Вдень і вночі" та інших.
Сумна звістка тільки що до мене прилетіла прийшла з Болгарії - не стало Великого Болгарського композитора - ВЛУЧНО РУСЄВА , він помер сьогодні на 86 році життя.. Саме він був автором моїх перших пісень, які принесли мені перший успіх і популярність-"Синдбад-Мореплавець", про який ми нещодавно згадували в програмі, присвяченій Іллі Рєзніку у @maxgalkinru "СЬОГОДНІ ВВЕЧЕРІ", "Вдень і Вночі", дует з Ані Лорак "Запитай у моря", і звичайно ж мою найулюбленішу і дорогу для мене пісню, принесла мені найбільший успіх і любов мільйонів шанувальників у далекому 1990 році- «ТИ ТИ ТИ»!!!! Спасибі , дорогий ВЛУЧНО!!! Не віриться... ще ж тільки нещодавно ми Зустрічалися у ТОНЧО будинку в Софії, коли я був з гастролями в рідній Болгарії,у вересні 2017 ... і ось.... чи думав я тоді, що ми з Бедросом його бачимо в останній раз...? Ні... Засни зі світом...... пам'ять про тебе і про твоїх прекрасних геніальних красивих піснях буде жити в моїй пам'яті і серці вічно...🎼 Прийміть щирі співчуття, всі члени його родини і весь Болгарський народ, якому дороги ці улюблені пісні, які прикрашали болгарську естраду стільки років... Дуже правильно сказали мої болгарські шанувальники : «Днес е багато тъжен ден...Всички, които стежать моето творчість знаят kakwa част у нього і живота Мі като приятел і педагог заемаше Великият Влучно Русев. Днес тієї премина отвъд границата, която поділяються нашия та Інші, По-добрия свят. Този безкрайно талановитий човек, з излъчване на доброта і достойнство спіткала своята НЕЗАБРАВА через музиката сі! Вярвам, че ще продължавам аз та свързвам з красотата, която тієї прости слід собі сі като никога няма та престана та изпълнявам Вечните му пісні!» #тончорусев #загуба #пам'ять #великийкомпозитор #болгарія #тытыты @fkirkorovbulgaria
Родичі композитора на його сторінці у Facebook повідомили, що музикант помер після нетривалої хвороби за кілька днів до свого дня народження.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, помер актор Олег Анофрієв, який озвучив безліч радянських мультфільмів, в тому числі і "Бременських музикантів". Акторові було 87 років.