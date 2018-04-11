Помер автор хітів Кіркорова і Ротару

Русєв був автором понад тисячі пісень, серед яких і хіти Софії Ротару.

У Болгарії у 85 років помер музикант і композитор Тончо Русєв, автор пісень Філіпа Кіркорова та Софії Ротару.

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"Сумна звістка щойно до мене прилетіла-прийшла з Болгарії — не стало великого болгарського композитора Тончо Русєва, він помер сьогодні на 86 році життя", — написав Кіркоров у своєму Instagram.

Тончо Русєв був автором таких відомих пісень як "Синдбад-мореплавець", "Ти Ти Ти", "Вдень і вночі" та інших.

Родичі композитора на його сторінці у Facebook повідомили, що музикант помер після нетривалої хвороби за кілька днів до свого дня народження.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, помер актор Олег Анофрієв, який озвучив безліч радянських мультфільмів, в тому числі і "Бременських музикантів". Акторові було 87 років.