Популярного російського актора засудили до 11 років колонії за звіряче вбивство дружини
11:08, 11 квітня 2018Світ
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Дружина актора була вбита в квітні 2016-го року. Їй нанесли 69 ударів палицею.
Сам актор не погодився із звинуваченнями / СтарХіт
Російський актор Костянтин Кордо-Сисоєв, зірка серіалів «Літейний», «Гастролери» і «Чужий район», визнаний винним у звірячому вбивстві дружини і засуджений до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Крім того, він повинен виплатити родичам загиблої 1 мільйон рублів.
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Про це повідомляє "Російська газета".
Дружина актора була вбита в квітні 2016-го року. Слідчі прийшли до висновку, що вбивство скоїв її чоловік після раптової сварки на ґрунті ревнощів.
Жінка працювала стюардесою і багато часу проводила на рейсах. Вона загинула від 69 ударів палицею. Згодом судмедексперти встановили: жертву били по голові і по руках. Злочин намагалися приховати - тіло жінки виявили у воді.
Сам актор із звинуваченнями не погодився.
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