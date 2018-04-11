Популярного російського актора засудили до 11 років колонії за звіряче вбивство дружини

Дружина актора була вбита в квітні 2016-го року. Їй нанесли 69 ударів палицею.

Російський актор Костянтин Кордо-Сисоєв, зірка серіалів «Літейний», «Гастролери» і «Чужий район», визнаний винним у звірячому вбивстві дружини і засуджений до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Крім того, він повинен виплатити родичам загиблої 1 мільйон рублів.

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Про це повідомляє "Російська газета".

Дружина актора була вбита в квітні 2016-го року. Слідчі прийшли до висновку, що вбивство скоїв її чоловік після раптової сварки на ґрунті ревнощів.

Жінка працювала стюардесою і багато часу проводила на рейсах. Вона загинула від 69 ударів палицею. Згодом судмедексперти встановили: жертву били по голові і по руках. Злочин намагалися приховати - тіло жінки виявили у воді.

Сам актор із звинуваченнями не погодився.