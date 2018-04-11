Популярного російського актора засудили до 11 років колонії за звіряче вбивство дружини

11:08, 11 квітня 2018
Світ
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СтарХит

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Про це повідомляє "Російська газета".

Дружина актора була вбита в квітні 2016-го року. Слідчі прийшли до висновку, що вбивство скоїв її чоловік після раптової сварки на ґрунті ревнощів.

Жінка працювала стюардесою і багато часу проводила на рейсах. Вона загинула від 69 ударів палицею. Згодом судмедексперти встановили: жертву били по голові і по руках. Злочин намагалися приховати - тіло жінки виявили у воді.

Сам актор із звинуваченнями не погодився.

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Теги: #вбивство#акторка