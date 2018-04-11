Напередодні Євробачення-2018 різко похитнулося здоров'я російської учасниці Самойлової

16:00, 11 квітня 2018
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Самойлова не коментує інформацію про своє здоров'я / vk.com/clubjuliasamoilova

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Як повідомляє «День.Онлайн», через проблеми зі здоров'ям співачка не змогла гідно виступити на вечірці, присвяченій Євробаченню. Про різке погіршення здоров'я артистки розповіло обізнане джерело.

Сама ж артистка не коментує інформацію про своє захворювання. У російському оргкомітеті «Євробачення» також не стали обговорювати її стан.

Інформація про те, що Юлія Самойлова буде представляти Росію на «Євробаченні-2018» озвучена на початку березня. Юлія виступить з піснею I won't Break.

Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на Євробачення в Києві, через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'їзд в Україну через виступ в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної громадської телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що організатори Євробачення наклали на Україну штраф за недопуск російської співачки Юлії Самойлової.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Євробачення-2018#Юлія Самойлова