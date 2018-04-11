Бред Пітт крутить роман з ізраїльською художницею вже півроку, в мережі показали знімок закоханої парочки (фото)

Одна зі студенток у листопаді 2017-го року виклала в Instagram груповий знімок з Піттом, який зробили в лабораторії Нері.

Західні таблоїди активно обговорюють чутки про роман американського актора Бреда Пітта з 42-річною професором Нері Оксман.

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Як виявилося, пара знайома більше півроку. Одна зі студенток у листопаді 2017-го року виклала в Instagram груповий знімок з Піттом, який зробили в лабораторії Нері, пише The Daily Mail.

На іншому кадрі, який видалили з мережі, актор і професор стоять поруч.

Як стало відомо, актор приділяв їй знаки уваги ще торік коли його шлюборозлучний процес з Анджеліною Джолі був у самому розпалі.

У листопаді 2017 року студенти Массачусетського технологічного інституту сфотографувалися з кінозіркою після лекції Оксман. "Вона геніальна і просто чудова", - кажуть про Нері її учні. Днями Бред Пітт нарешті домовився зі своєю екс-дружиною Анджеліною Джолі про умови розлучення.

Тепер йому залишилося лише поставити свій підпис у документах, і він офіційно стане вільним чоловіком. Оксман, якщо вірити інформації в мережі, одружена з композитором Освальдом Голіховим.