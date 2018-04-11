Зірка "Гри престолів" пообіцяв "несподівану кінцівку" популярної саги

Джо Демпсі розповів, що кінцівка "Гри престолів" буде і світлою, і сумною одночасно.

Джо Демпсі, якого шанувальники "Гри престолів" знають за роллю Джендрі, вирішив підлити масла у вогонь чуток навколо фінального сезону, заявивши, що глядачів чекає абсолютно несподівана кінцівка, пише "Сегодня".

В інтерв'ю Metro актор підкреслив, що на місці шанувальників "Гри престолів" не особливо довіряв би всім тим теоріям, які поширюються в мережі з кожною новою порцією фотографій зі знімального майданчика: "Я впевнений, що Девід і Ден (шоуранери "Гри престолів") не звертають особливої уваги на теорії і спекуляції, яких так багато в мережі. Думаю, це було б розчаруванням для всіх – якщо б яка-небудь особливо популярна теорія щодо кінцівки в підсумку виявилася правдою. Нашу кінцівку, мені здається, більшість взагалі не чекає – і, якщо поміркувати, вона дуже, дуже сподобається глядачам".

"Ну, це, звичайно, якщо я дійсно знаю, як все закінчиться", – додав Джо.

Раніше Ліам Каннінгем, виконавець ролі Давосу Сиворта, розповів, що кінцівка "Гри престолів" буде і світлою, і сумною одночасно.