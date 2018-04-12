Українська зірка Голлівуду поділилася пікантним фото

Голлівудська актриса родом з України оголилася заради спокусливого фото.

Відома голлівудська модель і актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася пікантним фото.

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Відповідне фото вона опублікувала у своєму Instagram. На знімку Куриленко позує оголеною.

"Чарівні спогади з "Міста мрії". Одна з моїх улюблених картин, знятих дивовижним Грегом Вільямсом", – підписала вона світлину.

Раніше Ольга Куриленко показала в мережі, що не забуває про своє коріння. Вона розмістила фото із приготованим нею борщем.