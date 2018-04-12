Українська зірка Голлівуду поділилася пікантним фото

08:31, 12 квітня 2018
Світ
4285
Куриленко повністю оголилася на фото / фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

Читайте також"Такі чоловіки - хижаки": українська "дівчина Бонда" розповіла, як відшила Харві Вайнштейна

Відповідне фото вона опублікувала у своєму Instagram. На знімку Куриленко позує оголеною.

"Чарівні спогади з "Міста мрії". Одна з моїх улюблених картин, знятих дивовижним Грегом Вільямсом", – підписала вона світлину.

Раніше Ольга Куриленко показала в мережі, що не забуває про своє коріння. Вона розмістила фото із приготованим нею борщем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ольга Куриленко