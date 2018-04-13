Принц Вільям розкрив стать майбутньої дитини

Відвідавши футбольний матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бірмінгемі, Вільям розговорився з шанувальниками.

Кожне нове покоління у британській королівській родині так чи інакше порушувало і продовжує порушувати традиції. Однак далеко не всі: наприклад, пари, що чекають поповнення, дізнаються про стать дитини лише під час пологів.

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Але здається, Кейт Міддлтон і принц Вільям, які ось-ось стануть батьками втретє, пішли проти королівського протоколу. Відвідавши футбольний матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бірмінгемі, Вільям розговорився з шанувальниками і... розкрив стать їхньої з Кейт майбутньої дитини, пише Spletnik.

"Я має намір наполягати на тому, щоб дитину назвали Джек, - заявив принц, але, після нетривалої паузи, додав: "Або Джекі".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям в травні стануть батьками втретє. Частина території біля госпіталю Святої Марії, де герцогиня Кембриджська народжувала принца Джорджа і принцесу Шарлотту, вже обгороджена, а співробітники медичної установи готові прийняти високопоставлену пацієнтку в будь-яку хвилину.