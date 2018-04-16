Розповніла Ріанна у дивному вбранні продемонструвала груди і стегна (фото)

13:15, 16 квітня 2018
Світ
2376
Шанувальники схвалили новий образ Ріанни / Instagram

Читайте такожРіанна знялася без білизни (фото)

Барбадоська зірка виклала знімки на своїй сторінці Instagram, на яких позує в напівпрозорому, але досить дивному вбранні.

Свій дивний образ Ріанна доповнила гігантськими замшевими ботфортами авторства Гленна Мартенса.

Фотографії були оцінені шанувальниками співачки, тому що за 12 годин зібрали більше двох мільйонів лайків.

drag.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ріанна