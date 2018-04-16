Розповніла Ріанна у дивному вбранні продемонструвала груди і стегна (фото)

Барбадоська зірка виклала знімки на своїй сторінці Instagram, на яких позує в напівпрозорому, але досить дивному вбранні.

Популярна співачка Ріанна, яка нещодавно показала пишний бюст в шкіряній міні-сукні, знову вразила. Читайте такожРіанна знялася без білизни (фото) Барбадоська зірка виклала знімки на своїй сторінці Instagram, на яких позує в напівпрозорому, але досить дивному вбранні. Свій дивний образ Ріанна доповнила гігантськими замшевими ботфортами авторства Гленна Мартенса. Фотографії були оцінені шанувальниками співачки, тому що за 12 годин зібрали більше двох мільйонів лайків. drag. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 15, 2018 at 11:54am PDT

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