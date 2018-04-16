Розповніла Ріанна у дивному вбранні продемонструвала груди і стегна (фото)
13:15, 16 квітня 2018Світ
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Барбадоська зірка виклала знімки на своїй сторінці Instagram, на яких позує в напівпрозорому, але досить дивному вбранні.
Шанувальники схвалили новий образ Ріанни / Instagram
Популярна співачка Ріанна, яка нещодавно показала пишний бюст в шкіряній міні-сукні, знову вразила.
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Барбадоська зірка виклала знімки на своїй сторінці Instagram, на яких позує в напівпрозорому, але досить дивному вбранні.
Свій дивний образ Ріанна доповнила гігантськими замшевими ботфортами авторства Гленна Мартенса.
Фотографії були оцінені шанувальниками співачки, тому що за 12 годин зібрали більше двох мільйонів лайків.
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