Джастін Бібер побив чоловіка, заступившись за незнайомку

Бібер вдарив чоловіка після того, як той не відреагував на його крики.

Поп-зірка Джастін Бібер на вечірці на фестивалі Coachella в Каліфорнії заступився за дівчину.

Читайте такожУ Великобританії підлітка, який планував теракт на концерті Бібера, відправили на 11 років за ґрати

Як повідомляє TMZ, Бібер з другом побачили, як її тримає за горло чоловік. Вони кричали йому, щоб він відпустив дівчину, але реакції не було. Тоді Бібер вдарив його в обличчя і штовхнув.

Повідомляється, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння. Його вигнали з вечірки. Після цього він, вигукуючи ім'я Бібера, накинувся на автомобіль, в якому співака не було. У підсумку буйного чоловіка затримала поліція.

Як повідомляв УНІАН, раніше Китай вирішив "очистити" свою культуру від Джастіна Бібера: співакові заборонили в'їзд, поки "не подорослішає".