Бейонсе, Емінем, The Weekend: в Каліфорнії стартував найбільший музичний фестиваль Coachella (фото)

У Каліфорнії проходить музичний фестиваль Coachella - один з найбільших фестивалів Америки, на який зазвичай приїжджають зірки першої величини.

Цього року в лайнапі заявлені, крім інших, репери Емінем і The Weeknd. А також американська суперзірка Бейонсе: минулого року вона не стала давати концерт на фестивалі через вагітність, за що її засудили шанувальники.

Перед глядачами "Коачелла" виступили репер Snoop Dogg, поруч з яким був музикант Jamiroquai. The Weekend вразив шанувальників емоційним виконанням пісні Call Out My Name. Відео швидко розійшлося по Мережі.

Зірками фестивалю також стали Рита Ора і Кендрік Ламар. Найяскравіші фото першого дня фестивалю Coachella-2018 в нашій галереї.

Свято музики і мистецтва в Каліфорнії ось уже 19 років збирає тисячі гостей, серед яких чимало знаменитостей. Coachella - це можливість не тільки зануритися в світ музики і веселощів, але і підібрати незвичайні і яскраві модні образи.