ЗМІ повідомили про госпіталізацію Анджеліни Джолі

Джерела, близькі до Джолі, зізналися, що зірка страждає від безсоння і втрати апетиту, що послаблює її фізично і призводить до виснаження нервової системи.

ЗМІ повідомили про те, що голлівудська актриса, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі була госпіталізована. Інцидент стався в березні цього року.

Зірка знепритомніла у себе вдома, після чого її забрали в лікарню. Про це, з посиланням на американський тижневик NW, повідомляє ТСН.

Повідомляється, що інцидент стався ще в березні, проте інформація про це потрапила в ЗМІ тільки зараз.

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Хто саме викликав швидку після погіршення стану Джолі – покоївка або хтось із старших дітей, невідомо. Актрису відразу ж забрали в лікарню. За результатами обстеження, стало зрозуміло, що у Анджеліни виснаження.

Джерела, близькі до Джолі, зізналися, що зірка страждає від безсоння і втрати апетиту, що послаблює її фізично і призводить до виснаження нервової системи. Сама вона відмовляється визнавати, що з нею щось не так.

Екс-чоловік Джолі Бред Пітт стурбований її станом здоров'я і просить Анджеліну пройти обстеження. Бред намагається умовити Анджеліну лягти в клініку, щоб пройти реабілітаційний курс. Але вона поки рішуче відкидає такі заходи, заявляючи, що дуже зайнята, повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, Бред Пітт закрутив роман з художницею в розпал процесу з розриву шлюбу із Джолі.