Росія та секс-скандали: у США вручили Пулітцерівську премію (відео)

Газета The New York Times і журнал New Yorker отримали приз у номінації "За служіння суспільству" за цикл статей про скандал навколо сексуальних домагань в Голлівуді, пов'язаних з продюсером Харві Вайнштейном.

У Колумбійському університеті в Нью-Йорку 16 квітня пройшла церемонія нагородження переможців Пулітцерівської премії. Список лауреатів опубліковано на сайті заходу. Газети The New York Times і The Washington Post перемогли в категорії "За розкриття національної теми" завдяки серії матеріалів про втручання РФ у вибори в США в 2016 році і можливі зв'язки Кремля і виборчого штабу глави Білого дому Дональда Трампа. Читайте такожОскар 2018: найкращим фільмом року визнано стрічку "Форма води" The New York Times і журнал New Yorker отримали приз у номінації "За служіння суспільству" за цикл статей про скандал навколо сексуальних домагань в Голлівуді, пов'язаних з продюсером Харві Вайнштейном. Агентство Reuters перемогло в номінації "Міжнародний репортаж" за публікації про філіппінського президента Родріго Дутерте і його боротьбу з наркоторгівлею. Альбом DAMN репера Кендрика Ламара зазначили в категорії "За видатний музичний твір". Це перша в історії премії нагорода за некласичну музичну роботу. Найкращою художньою книжкою року визнали роман "Дешевше" письменника Ендрю Шона Гріра. Пулітцерівська премія вручається c 1917 року. Розмір премії становить $15 тис. Цього року переможців визначили у 21-й номінації: 14-ти – в сфері журналістики та семи – у галузі мистецтв.

