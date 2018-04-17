Актора з «Воно» знайшли мертвим у себе вдома

Син Андерсона Дешиєл заявив, що його батько помер своєю смертю.

Американський актор Гаррі Андерсон знайдений мертвим у себе вдома в місті Ашвілл, штат Північна Кароліна.

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Про це повідомляє журнал Time. Артисту було 65 років. Причина смерті поки не розкривається. У поліції Ашвілла заявили, що з будинку Андерсона надійшов виклик. Співробітники правоохоронних органів прибули до актора і виявили його тіло. Поліцейські підкреслили, що не знайшли доказів, що вказують на насильницьку смерть артиста.

Син Андерсона Дешиєл заявив, що його батько помер своєю смертю.

Гаррі Андерсон знявся в першій екранізації роману Стівена Кінга «Воно», що вийшла в 1990 році. Він зіграв Річі Тозієра. Американській публіці актор запам'ятався завдяки серіалу «Нічний суд», де виконав роль судді Гаррі Стоуна. Андерсон також з'явився в «Байки зі склепу» і телефільмі «Шпигуни, брехня і голі стегна». Він тричі був номінований на премію «Еммі».