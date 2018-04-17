Сенатор Джон Маккейн стане героєм серіалу HBO

Джон Маккейн погодився на зйомки незадовго після того, як йому діагностували рак мозку.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн стане героєм документального серіалу телеканалу HBO.

Про це повідомляє Deadline.

81-річний Маккейн — ветеран війни у В'єтнамі і п'ять років провів у в'єтнамському полоні, з 1987 року є сенатором від штату Арізона, в 2008 році претендував на пост президента США. Продюсер Пітер Кунхардт, який взявся за проект, впевнений, що із такою біографією Маккейн гідний цікавою екранної історії.

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«За довгі роки Джон заробив репутацію американського героя. В останньому розділі свого життя він хоче нагадати сучасному поколінню, на що може і повинен бути схожий уряд», — ділиться Кунхардт.

Джон Маккейн погодився на зйомки незадовго після того, як йому діагностували рак мозку. В телефільм також увійдуть інтерв'ю з друзями, колегами та родиною Маккейна, а також впливовими політичними фігурами. Дата прем'єри поки невідома.