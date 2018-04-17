Помер актор з «Вулиць розбитих ліхтарів»
18:31, 17 квітня 2018Світ
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Володимир Tyrre зіграв у трьох частинах серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", а також у фільмах "День щастя", "Комісія з розслідування" і "Крах".
Актор помер помер на 75-му році життя / Кіно-Театр.РУ
Російський актор Володимир Tyккe, який зіграв у серіалі «Вулиці розбитих ліхтарів» помер на 75-му році життя.
Про це йдеться в повідомленні на сайті театру-фестивалю "Балтійський дім".
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"Театр-фестиваль "Балтійський дім" з скорботою повідомляє, що 16 квітня 2018 року після важкої і тривалої хвороби пішов з життя головний режисер театру, заслужений артист Росії Володимир Олександрович Tyккe", - зазначили в театрі.
Володимир Tyккe зіграв у трьох частинах серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", а також у фільмах "День щастя", "Комісія з розслідування" і "Крах".
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