"Пекельні страждання": Шарліз Терон розповіла, як змогла схуднути на 23 кілограми

Актриса набирала вагу протягом трьох з половиною місяців. А ось на те, щоб позбутися її, зірці знадобилося більше року.

Голлівудській актрисі Шарліз Терон для ролі багатодітної матері у фільмі "Таллі" довелося набрати вагу.

"Я набрала 20 з гаком кілограмів. У мене почалася депресія. Вперше в житті я їла так багато перероблених продуктів і цукру. Зніматися в цьому фільмі було не дуже весело для мене", - поділилася акторка ET.

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У фільмі Терон зіграла матір трьох дітей. "Перші три тижні були досить веселими. Я була немов дитина в кондитерській. Я снідала фастфудом і випивала два молочних коктейлі. Але потім це перестало бути таким кумедним. Це стало моєю роботою. Я навіть ставила будильник, щоб прокинутися серед ночі і поїсти, так як мені потрібно було підтримувати вагу. Я вставала о другій ночі і з'їдала тарілку холодних макаронів з сиром, яка стояла біля мого ліжка", - згадує зірка.

Шарліз сіла на жорстку дієту, почала регулярно займатися в спортзалі. На жаль, результати всіх зусиль її жорстоко розчаровували.

Актриса набирала вагу протягом трьох з половиною місяців. А ось на те, щоб позбутися її, зірці знадобилося більше року і це були «пекельні муки».

За словами актриси, утішив її доктор: "Просто не варто забувати, що обмін речовин в 42 роки у вас вже зовсім не такий, що був у 27 років!». На щастя, він був правий. Проте повернення до колишньої форми зайняло у Шарліз цілих півтора роки.