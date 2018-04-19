Експерти підрахували, скільки коштуватиме весілля принца Гаррі і Меган Маркл

На весілля принца Гаррі і Меган Маркл запрошені 600 гостей.

Відоме британське весільне агентство підрахувало витрати королівської весільної церемонії принца Гаррі і Меган Маркл, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Так, згідно з підрахунками агентства "Брайд Букс", королівське весілля коштуватиме майже 46 мільйонів доларів.

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Якщо вірити агентству, то більшу частину грошей - це 43 мільйони доларів, королівська сім'я виділить на безпеку. Охороняти всіх присутніх будуть професійні снайпери і поліцейські під прикриттям.

А ось якщо відкинути витрати на безпеку, то загальна вартість весілля принца Гаррі і Меган Маркл обійдеться в трохи менше трьох мільйонів доларів. Місце проведення коштуватиме 500 тисяч доларів. Їжа - 409 тисяч, плаття Меган Маркл, макіяж і зачіска - 445 тисяч. Костюм нареченого принца Гаррі коштуватиме 12 тисяч.

Нагадаємо, на весілля принца Гаррі і Меган Маркл запрошені 600 гостей. Така кількість людей буде на офіційній частині, а на саму вечірку молодята запросили всього 200 гостей. Це найменша королівське весілля за останні роки за кількістю гостей.