Помер актор з фільму "На голці"

У 1996 році Дейл Вінтон знявся в культовому фільмі Денні Бойла "На голці".

У Великобританії помер діджей, актор і ведучий Дейл Вінтон. Про смерть повідомив його агент Джен Кеннеді.

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Уінтон помер у себе вдома 18 квітня, йому було 62 роки, передає BBC News. Причини смерті невідомі. «Ми знаємо, що багато хто розділить цю жахливу втрату, але просимо поважати приватне життя родини в цей скорботний час», - заявив його представник.

Вінтон почав кар'єру діджея в клубах Лондона в 1972 році. Він вів своє ранкове шоу на радіо, а також був ведучим власної телепередачі Dale's Supermarket Sweep.

У 1996 році він знявся в культовому фільмі Денні Бойла «На голці». Крім цього, він виконав ролі в таких проектах, як «Вільні жінки», «Хіба я вам брешу?» і «Летимо зі мною», а також взяв участь у телесеріалах «ТВ-відрижка» і «Забий на панк-рок».