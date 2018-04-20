У США стратили найстарішого злочинця

83-річний Уолтер Муді став найстарішим в'язнем, страченим в США з моменту прийняття нових законів про страти в 1970-х.

Alabama's oldest death row inmate, 83-year-old Walter Leroy Moody, was executed at 8:42 p.m. https://t.co/sRqw6WQ5T0 pic.twitter.com/Q4Er8VSmLd — AL.com (@aldotcom) 20 квітня 2018 р.

Влада Алабами привела у виконання смертний вирок стосовно 83-річного Уолтера Муді, визнаного винним у серії вибухів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Страта відбулася в одній з в'язниць Алабами пізно ввечері 19 квітня. Засудженому зробили смертельну ін'єкцію.

Муді став найстарішим в'язнем, страченим в США з моменту прийняття нових законів про страти в 1970-х.

Муді визнали винним у розсилці поштою вибухових пристроїв. У грудні 1989 року в результаті вибухів таких бомб загинули федеральний суддя і адвокат, відомі своєю роботою щодо захисту прав людини.

За даними слідства, Муді розсилав бомби поштою, щоб помститися за те, що його в 1972 році судили за звинувачення у виготовленні вибухових пристроїв і засудили до трьох років ув'язнення.