Розслідування смерті Прінса: встановити винних не вдалося

10:36, 20 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомляє телеканал Sky News. "У нас просто немає достатніх доказів, щоб пред'явити будь-кому звинувачення у справі про смерть Прінса", – підкреслив прокурор.

Він визнав, що є людина, який постачав співаку медикаменти, однак зазначив, що підозр для звинувачень недостатньо.

"Немає доказів того, що таблетки, які вбивали Прінса, були призначені лікарем", – додав прокурор.

Прінс був знайдений без свідомості в студії звукозапису в Пейслі Парк (штат Міннесота) 21 квітня 2016 року. Лікарі намагалися його реанімувати, але безуспішно. Йому було 57 років.

За висновками патологоанатома, Прінс помер від інтоксикації анальгетиком фентанілом, введеним самостійно.

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Теги: #барабанщик Прінса