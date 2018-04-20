Розслідування смерті Прінса: встановити винних не вдалося

За висновками патологоанатома, Прінс помер від інтоксикації анальгетиком фентанілом, введеним самостійно.

Прокурор штату Міннесота заявив, що не може пред'явити звинувачення у справі про смерть американського співака Прінса, який помер від передозування сильнодіючого знеболюючого в 2016 році, тому що не вдалося встановити, хто саме дав музикантові цей препарат.

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Про це повідомляє телеканал Sky News. "У нас просто немає достатніх доказів, щоб пред'явити будь-кому звинувачення у справі про смерть Прінса", – підкреслив прокурор.

Він визнав, що є людина, який постачав співаку медикаменти, однак зазначив, що підозр для звинувачень недостатньо.

"Немає доказів того, що таблетки, які вбивали Прінса, були призначені лікарем", – додав прокурор.

Прінс був знайдений без свідомості в студії звукозапису в Пейслі Парк (штат Міннесота) 21 квітня 2016 року. Лікарі намагалися його реанімувати, але безуспішно. Йому було 57 років.

За висновками патологоанатома, Прінс помер від інтоксикації анальгетиком фентанілом, введеним самостійно.