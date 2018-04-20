Алла Пугачова перерве мовчанку

Раніше Пугачова заявила про завершення гастрольної діяльності, але зробить виняток заради свого друга-поета.

19 травня зірки російської естради зберуться в державному Кремлівському палаці на ювілейному вечорі Михайла Гуцерієва. Відомий поет РФ відзначить своє 60-річчя.

Читайте такожПугачова - хейтерам: мені важко дихати, важко ходити (відео)

9 березня поетові виповнилося 60 років. 19 травня найяскравіші зірки російської естради, виконавці його пісень зберуться у стінах Кремлівського палацу, щоб привітати Гуцерієва, передає Woman.ru.

У святковій програмі також візьме участь примадонна російської сцени Алла Пугачова, незважаючи на завершення гастрольної діяльності. Виняток співачка зробить заради творчого вечора Гуцерієва.

Раніше російська співачка Алла Пугачова спричинила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу. Фото примадонна розмістила в Instagram. Її дописники зазначили, що вона зовсім не виглядає на свої 69 років.