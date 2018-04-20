Алла Пугачова перерве мовчанку
12:53, 20 квітня 2018Світ
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Раніше Пугачова заявила про завершення гастрольної діяльності, але зробить виняток заради свого друга-поета.
Пугачова заспіває на дні народження Гуцерієва / фото woman.ru
19 травня зірки російської естради зберуться в державному Кремлівському палаці на ювілейному вечорі Михайла Гуцерієва. Відомий поет РФ відзначить своє 60-річчя.
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9 березня поетові виповнилося 60 років. 19 травня найяскравіші зірки російської естради, виконавці його пісень зберуться у стінах Кремлівського палацу, щоб привітати Гуцерієва, передає Woman.ru.
У святковій програмі також візьме участь примадонна російської сцени Алла Пугачова, незважаючи на завершення гастрольної діяльності. Виняток співачка зробить заради творчого вечора Гуцерієва.
Раніше російська співачка Алла Пугачова спричинила фурор у соцмережі свіжим селфі без макіяжу. Фото примадонна розмістила в Instagram. Її дописники зазначили, що вона зовсім не виглядає на свої 69 років.
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