Королева Великобританії Єлизавета II святкує 92-річчя (відео)

Легендарний монарх не тільки зачаровує ніжними образами, але є й своєрідним символом Великобританії. Проте мало хто знає, що Єлизавета ІІ є фаховим механіком та рекордсменом, а ще вона вийшла заміж за свого родича.

Сьогодні, 21 квітня, британська королева Єлизавета II святкує своє 92-річчя.

Як повідомляє Depo.ua, день британського монарха святкується двічі на рік. Перший раз - безпосередньо у день народження королеви, а другий - у червні.

Причому друге святкування і є офіційним святом і відзначається, супроводжуючись військовим парадом.

За даними ЗМІ, Єлизавета ІІ проведе неофіційне святкування в колі найближчих родичів, а на червневий день народження відбудеться урочистий концерт у лондонському залі Альберт-Холл.

На подію запросили відомих артистів: Том Джонс, Кайлі Міноуг, Стінг, Крейг Девід, Шон Мендес, реггі-співак Shaggy, Енн-Марі та група Ladysmith Black Mambazo. Концерт транслюватимуть на каналі ВВС.

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Додамо, що Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона увійшла в історію світу як монарх, який найдовше правив у Британії.

Чарівна Єлизавета ІІ попри свій престижний статус веде досить скромне життя. Її Величність не любить зайву увагу журналістів, тому ніколи не погоджується на інтерв’ю. Відтак багато фактів, які стосуються вподобань та особистого життя Єлизавети ІІ, залишаються маловідомими громадськості, пише 24 канал.

Дотепна і стильна, чарівна та строга, виважена і мудра – ось такою є королева Великобританії. Єлизавета ІІ ніколи не приймає поспішних рішень, із задоволенням зустрічається зі світовими лідерами та одна з небагатьох, хто зумів зберегти монархію у ХХІ столітті.

Нагадаємо, напередодні свого 92-річчя британська королева Єлизавета II запропонувала зробити принца Чарльза лідером Співдружності націй, яка об'єднує країни-колишні колонії Британської імперії.