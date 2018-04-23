Актора Моргана Фрімена звинуватили у сексуальних стосунках з онукою

Зірка Голлівуду і його онука-актриса були близькі і навіть разом виходили у світ.

Американського актора Моргана Фрімена звинуватили у сексуальному зв’язку зі зведеною онукою Іден Хайнс, яка була вбита три роки тому.

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Як повідомляє New York Post, звинувачення висунули в ході суду над колишнім хлопцем Хайнс Ламаром Девенпортом, якого звинуватили у вбивстві дівчини.

За словами адвоката Девенпорта, Хайнс розповіла своєму бойфренду і іншим, що її дід вступив з нею в неналежні сексуальні стосунки. Деталей адвокат не уточнила, але представила заяву психотерапевта Девенпорта, який стверджує, що його пацієнт часто скаржився на сварки з Хайнс через її невірність.

Зведена внука Моргана Фрімена була вбита в 2015 році на одній з вулиць Манхеттена. 33-річній актрисі завдали кілька ножових поранень. За даними слідства, дівчину вбив Ламар Девенпорт, який знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Іден Хайнс доводилася онукою першій дружині Моргана Фрімена Джаннет Бредшоу. Незважаючи на відсутність кровних уз, зірка Голлівуду і актриса були близькі і навіть разом виходили у світ.