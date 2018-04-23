Пощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)

17:26, 23 квітня 2018
Світ
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Меланія Трамп / REUTERS

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17 квітня померла дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого – Барбара. На прощання з видатною жінкою прийшли колишні і нинішні мешканці Білого дому. І хоч захід був дуже сумним, але деякі кадри неабияк насмішили користувачів мережі, пише 24.tv.

Йдеться про спілкування Меланії Трамп і Барака Обами, яким випала можливість сидіти поруч. Користувачі соцмереж пишуть, що чари екс-президента подіяли на першу леді, тому, коли Обама говорив, Меланія щиро посміхалася. Це журналісти зафіксували на знімку.

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Теги: #Меланія Трамп#Барак Обама