Пощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)

Меланія Трамп не приховувала щастя від зустрічі з Бараком Обамою під час похорон Барбари Буш. Корисовачі соцмереж пишуть, що чари екс-президента подіяли на першу леді.

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