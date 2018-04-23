Пощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)
Дружина Дональда Трампа Меланія Трамп не приховувала щастя від зустрічі з Бараком Обамою на похоронах Барбари Буш.
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17 квітня померла дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого – Барбара. На прощання з видатною жінкою прийшли колишні і нинішні мешканці Білого дому. І хоч захід був дуже сумним, але деякі кадри неабияк насмішили користувачів мережі, пише 24.tv.
Йдеться про спілкування Меланії Трамп і Барака Обами, яким випала можливість сидіти поруч. Користувачі соцмереж пишуть, що чари екс-президента подіяли на першу леді, тому, коли Обама говорив, Меланія щиро посміхалася. Це журналісти зафіксували на знімку.
Do NOT tweet this photo to @realDonaldTrump. He'll hate knowing that the first time Melania cracked a smile in years was during a quiet chat with Обама. pic.twitter.com/4JwBHGUcP5— Bob Cesca (@bobcesca_go) April 21, 2018
Pop Quiz: Of these two photos of Melania Trump, which one was taken at a funeral?— ⚠Kimexander Hamilton (@YippeeKimYay) April 21, 2018
🤔 pic.twitter.com/hZSU6jAi2w