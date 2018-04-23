В латексі і шкірі: провокаційні знімки 39-річної сестри Кім Кардашьян з'явилися в мережі (фото)

18:13, 23 квітня 2018
Світ
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Кортні Кардашян прикрасила обкладинку / V Magazine

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Кардашьян приміряла яскраві латексні образи: рожеве пальто на голому тілі, блакитну сукню і чорний лакований тренч з шкіряним бюстгальтером, пише HDFashion.

39-річна мати трьох дітей продемонструвала свою спортивну фігуру і відмінну фізичну форму.

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Теги: #фото#Кардашьян