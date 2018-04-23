Помер екс-басист культового рок-гурту "Сектор Газа"

Сергій Тупікін пішов із життя в ніч з 22 на 23 квітня у віці 53 років.

Колишній бас-гітарист культового радянського та російського рок-гурту "Сектор Газа" Сергій Тупікін помер у Воронежі

Про це повідомляє Вести.Воронеж.

Тупікін пішов з життя у ніч з 22 на 23 квітня у віці 53 років. Про причини смерті музиканта не повідомляється.

Відзначається, що поховають Тупікіна завтра, 24 квітня, на Південно-Західному кладовищі Воронежа.

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Довідка. «Сектор Газа» - культовий радянський і російський рок-гурт, заснований 5 грудня 1987 року у Воронежі музикантом, вокалістом і автором пісень Юрієм Клінських, більш відомим під псевдонімом "Хой".

Сергій Тупікін був басистом в гурті "Сектор Газа" майже від початку його заснування – з 1989 по 1993 рік. До цього був соло-гітаристом гурту (1988 – 1989). Після того, як Тупікін пішов, за словами Юрія Клінських, з бас-гітаристів, що "легко замінюються", так і не зміг досягти рівня Тупікіна. А "Сектор Газа" згодом виступав із басом, який був записаний на секвенсорі - приладі, що відтворює інструмент в разі відсутності музиканта.

Після "Сектора" Тупікін не зміг реалізувати себе як музикант або на якому-небудь поприщі. В кінці серпня 2011 року Сергій Тупікін був жорстоко побитий невідомими особами біля свого будинку, після чого потрапив до реанімації однієї з Воронезьких лікарень, де він переніс кілька операцій.

У тому ж році його запросили на концерт присвячений групі "Сектор Газа", і він навіть спробував на ньому виступити, але за станом здоров'я не зміг цього зробити. Він сидів на стільці на сцені, слухав пісні, які колись-то грав, і сльози текли по його обличчю.