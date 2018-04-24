"Оксамитова революція" у Вірменії надихнула Кім Кардашьян розповісти про свої переживання (фото)

Подія, за якою стежив увесь світ, прокоментувала Кім Кардашьян. Зірка стала на захист мешканців Вірменії, зазначивши, що це історичний день.

Кім Кардашьян, що активно ділиться кадрами зі свого життя, несподівано прокоментувала протести у Вірменії. Свої думки вона написала на сторінці в Instagram.

Читайте такожУряд Вірменії відправлено у відставку

Як відомо, 13 квітня у Вірменії почалися демонстрації проти призначення Сержа Саргсяна на пост глави уряду. Після тривалих акцій протесту 23 квітня політик подав у відставку. Така перемога мирних жителів надихнула зірок, які нещодавно брали участь у демонстраціях проти зброї.

Подія, за якою стежив увесь світ, прокоментувала Кім Кардашьян. Зірка стала на захист мешканців Вірменії, зазначивши, що це історичний день.

"Настільки натхненно: всі вірмени об'єдналися в мирні акції протесту. Це історичний день для країни. Я використовувала цей файл з Вірменії, тому що ця жінка увійшла в моє серце, і для мене вона є серцем багатьох вірмен!", – зворушливо написала Кім Кардашьян.