У Франції сотні залізничників взяли штурмом будівлю держкомпанії (відео)

Між тим їхні прихильники на вулиці палили фаєра і розмахували прапорами. Виганяти протестувальників прибутку більше двох десятків поліцейських.

У Франції 200 залізничників взяли штурмом будівлю і провели мітинг на даху.

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Між тим їхні прихильники на вулиці палили фаєра і розмахували прапорами. Виганяти протестувальників прибули більше двох десятків поліцейських. Однак незабаром мітингувальники добровільно покинули офіс.

Страйки французьких залізничників тривають вже кілька місяців. Вони мають намір проводити страйк до кінця червня, але акції проходять з перервами. Учасники акцій незадоволені планами уряду країни позбавити їх особливого статусу, який гарантує працівникам транспортного сектора ряд привілеїв і пільг, в тому числі ранній вихід на пенсію.

Через страйк працівників авіакомпанії Air France робота повітряного транспорту та аеропортів здійснюватиметься з перебоями.